Homsest avatakse imetamise nõustamise infotelefon - millal küsida nõu?

SIETi kingitus Eesti Vabariigi 101. aastapäevaks on nii eesti- kui ka venekeelse nõustamisliini avamine alates 22. veebruarist 2019. Rinnaga toitmine on asendamatu viis pakkuda lapsele ideaalset toitu kasvamiseks ja arenemiseks. Enamus emasid on võimelised pakkuma lapsele piisavas koguses emapiima, aga imetamise alustamiseks ja õnnestumiseks vajavad nad õigel hetkel asjakohast informatsiooni ja toetust. Telefonitsi saavad nõu küsida imikute ja väikelaste rinnaga toitmise kohta nii nende vanemad kui ka kõik teised teemast huvitatud inimesed.

Telefoninumber on 5909 5500.

«Imetamise nõustamise telefoniliin on mõeldud oma murede jagamiseks ja nõu küsimisteks igale Eesti lapsevanemale,» sõnab SIETi juhatuse liige ja pikaaegne imetamisnõustaja Ülle Lember. «Imetamine on inimesele liigiomane, turvaline, säästlik ja keskkonnasõbralik toitmisviis. Rinnapiim sisaldab parimas vahekorras kõiki imikule vajalikke toitaineid ning piisavalt energiat esimesteks elukuudeks.» Lemberi sõnul toetab rinnaga toitmine lapse sensoorset ja kognitiivset arengut, kaitseb last nakkus- ja krooniliste haiguste eest. «Rinnaga toitmine omab pikaajalist mõju rahva tervisele, vähendades haigestumist mittenakkushaigustesse hilisemas elueas ning seeläbi ka enneaegset suremust. Ülekaalulisuse ennetamine algab emapiimaga toitmisest,» kinnitab ta.

«Lapse toitmisest ning vanemlikust hoolest alates esimestest elupäevadest sõltub suuresti tema tulevik, tervis ning toimetulek kogu elu jooksul ning emapiim ja lähedus on iga lapse õigus,» tähendab Lember.

Imetamine on õpitav oskus. Telefoni-nõustamise eesmärgiks on anda kiiresti ja mugavalt vajalikku informatsiooni imetamise ning sellega seonduvate murede ja küsimuste kohta, et ennetada võimalikke probleeme. Imetamine soodustab ka perede heaolu ja majanduslikku toimetulekut.

Eestikeelne nõustamisliin on esmakordselt avatud reedel, 22. veebruaril kell 10.00–13.00. Edaspidi on liin avatud eesti keeles teisipäeviti kell 17.00–20.00 ja reedeti kell 10.00–13.00 ning vene keeles kolmapäeviti kell 19.00–21.00 ja pühapäeviti kell 18.00–20.00. Helistada on võimalik kõikide operaatorite numbritelt tavalise paketipõhise minutihinnaga.

SIET nõustab peresid kodudes, telefonitsi ja meilitsi, korraldab ja juhendab eesti- ja venekeelseid tugirühmi - vestlusringe kogu Eestis, koolitab välja imetamisnõustajaid.

Millal nõu küsida?

Alati, kui tekib mistahes küsimus rinnaga toitmisest: