Näo kaitsemask aitab haigusest hoiduda, kuid paljud kasutavad seda teadmatusest valesti

Apotheka proviisor Kristiina Sepa sõnul kasutatakse suu ja nina ees kantavat maski kaitseks piisknakkuste vastu ja üldjuhul läheb neid vaja meditsiinitöötajatel. «Samas võib neid kasutada ka olukorras, kus tavalisel inimesel on vaja kokku puutuda haigetega või, olles ise haige, on vaja vältimatult siiski teiste inimestega kokku puutuda,» ütles ta. Terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar tõi näite, et maski võiksid kanda haige lähikontaktsed, aga seda võib pakkuda ka haigele teiste inimeste kaitsmise eesmärgil näiteks haiglas, lennukis või ühistranspordis juhul, kui see ei tekita inimesele õhupuudust ega pane teda hingeldama. Samas märkis ta, et WHO andmetel ei omanud näomaskide kandmine rahvarohketes kohtades viimase gripipandeemia ajal tervete inimeste tervisele märkimisväärset mõju.

«Näomaski kandmine peaks olema lühiajaline, seda tuleb niiskeks muutudes (keskmiselt iga kahe tunni tagant) vahetada. Maski kasutamisel ja äravõtmisel on oluline käte hügieen - muidu võib saastunud näomask nakatumist pigem soodustada,» rõhutas Saar. Ka Sepp on täheldanud, et inimeste teadlikkus maskide osas on pigem madal, sest arvatakse, et ühe maskiga võib mitu nädalat läbi ajada. «Maski tuleb vahetada, kui see on näiteks köhides või aevastades niiskunud ja puutunud kokku sekreedi pritsmetega. Kindlasti ei tohi sama maski kasutada nii haigete inimestega kui ka väikeste beebidega kokku puutudes,» rääkis ta.

Sepa sõnul ostetakse praegu, mil liikvel on ohtralt viirushaigusi, maske apteekidest siiski iga päev, kuigi nende kandmine avalikus kohas pole meil kuigi levinud. «Enamik inimesi keskendub viiruste ohjamisel pigem käte antiseptikale kui maskidele. Selle üle, et käte puhtana hoidmisest ja desinfitseerimise vajadusest on üha enam hakatud aru saama, on hea meel, sest paljud viirushaigused levivad just käte kaudu,» lisas ta.