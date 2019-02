Uraanitünnid Suures kanjonis – külastajad võisid saada viimastel kümnenditel kiiritust

Ohutsoonis on viibinud muuseumit aastastel 2000 kuni 18. juuni 2018 külastanud inimesed. Ohutuse ja terviseküsimuste spetsialist Earson Stephenson sai mullu juulis teavet, et ligi kaks kümnendit on säilitatud topiste näituse kõrval kolme uraani sisaldavat tünni, igaüks neist mahutamas viis gallonit – USA gallon on 3,785 liitrit.

Stephenson lisas, et uraani sisaldavate konteinerite kõrval asuvat näitusepinda külastasid lapsed, jäädes sinna tihti pooleks tunniks. Tema arvutuste kohaselt said need lapsed riiklikku ohutusnormi ületava kiirituse hulga juba kolme sekundi jooksul. Täiskasvanute puhul võtnuks see aega pool minutit, rääkis ta Azcentralile.

CNNi andmeil teavitas Stephenson ohust pargi radiatsioonitaseme eest vastutavat ohutusspetsialisti ja mõõtmise järel selgus, et tünnide vahetus läheduses oli kiirgustase tõepoolest tavapärasest kõrgem, aga mitte mujal pargis.

Pargi eest vastutavad inimesed otsustasid tünnid eemaldada ja viia uraani läheduses asuvasse Kadunud Orvu uraanikaevandusse, kust need ka pärinesid.

Stephenson märkis, et pargi töötajad polnud radioaktiivsete materjalide käsitlemiseks ette valmistunud, kasutades tünnide vedamiseks aiatöökindaid. Järgmisel päeval saatis Tööalase Ohutuse ja Tervise Administratsioon (OSHA) kaitseülikondades inspektorid muuseumisse olukorda kontrollima ja selgus, et pargi töötajad olid toonud tünnid asutusse tagasi päras nende sisu kaevandusse tühjendamist.

Stephenson ponnistas kuid, et pargi eest vastutavad inimesed teavitaksid töötajaid ja avalikkust ohust, millega nad on kohta külastades kokku puutunud, ent asjata. OSHA alustas novembris asja ametlikku uurimist. 4. veebruaril saatis Stephenson kõikidele pargi töötajale avaliku e-kirja, kus teavitas neid toimunust. Muuseum on endiselt avatud.

Tuumaenergia insener Anna Erickson ütleb, et uraanimaak sisaldab looduslikku uraani, mille kiirgustase on madal ja arvestades tünnide ümbruses mõõdetud mitte eriti kõrget kiirgusnäitu, ei usu ta, et inimeste tervisele oleks nende läheduses viibimisest tagajärgi.