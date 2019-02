Loe, mida sööb üks maailma terveim ja pikima elueaga rahvas

Teadlased üritavad jälile jõuda, mis on okinawalaste ebatavaliselt pika ja terve elu saladus ning on jõutud veendumusele, et võtmesõnaks on nende toit, vahendab Huffpost.

Jaapani mandriosast lõuna pool asub saarestik on tuntud kui surematute maa, sest saareelanike keskmine eluiga on üks kõrgemaid maailmas. Kaks kolmandikku 100-aastaseks saanutest elasid 97 aasta vanuses veel iseseisvalt. Samuti on leitud, et Okinawa elanikel esineb vähe südamehaigusi, insulte, vähki ja diabeeti.

Traditsiooniline kohalik toit sisaldab palju köögivilju, sojatooteid ja mereande. Okinawalaste toidulaual on levinud maguskartul, rohelised lehtköögiviljad, kollased juurviljad, tofu, mõru melon ja mõõdukas koguses mereannid, taine liha, puuviljad ja tee. Tüüpiline toidukord on näiteks misosupp ja köögiviljavokk koos vetikasalatiga ning jasmiinitee.

Üldiselt on söök toitainete poolest rikkalik, sisaldab vähe kaloreid ja palju süsivesikuid ning mõõdukas koguses valke. Harva tarbitakse liha, rafineeritud teravilja, suhkrut ja piimatooteid. Selline toitumine on saareelanikud teinud kasvult lühikeseks ja saledaks ning leiti, et toidus olevate valkude ja süsivesikute suhe (1:10) on peaaegu identne dieetidega, mis on uuringutes eluiga pikendanud.

97-aastane Okinawa elanik Sayo Miyagi oma aeda rohimas. Kaks kolmandikku 97-aastastest okinawalastest elavad iseseisvalt. FOTO: Malin Hoelstad / SvD / SCANPIX / Svenska Dagbladet

Dietoloog Shelley Maniscalo kommenteeris, et okinawalaste toitumisharjumustel on mitmeid plusse. «Süüakse palju puuvilju ja köögivilju, mis on tervisele mitmel moel kasulikud. Samuti taimne valk, mereannid ja täistera,» tõi Maniscalo välja. Lisaks praktiseerivad okinawalased söömistehnikat nimega hara hachi bu, mis tähendab söömist seni, kuni kõht on umbes 80 protsenti täis.