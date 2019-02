7 ohtlikku haigust, mis algavad köhaga

Kopsuvähk

Suitsetamine on selle tekkes oluline riskifaktor, kuid ka mittesuitsetajad võivad olla ohus. Kopsuvähk algab ebanormaalse rakkude vohamisega bronhide seintes. Köhimine võib olla kopsuvähi tunnus, kuna kasvajarakud takistavad bronhide tööd. Kroonilise köhaga kaasnev heli võib muutuda sel juhul metalseks. Peaksid pöörduma arsti poole, kui köha kestab kauem kui kolm nädalat. Kui köhimisega väljub ka verd, peaksid saama kohest meditsiinilist abi.

Tsüstiline fibroos

See on päritud haigus, mida iseloomustab organeid kattev ebanormaalselt paks ja kleepuv lima, mis takistab nende tööd, eriti kopsudes. Lima ummistab hingamisteed ja koondab baktereid, nii et tagajärjeks on põletikud, ulatuslik kopsude kahjustumine ja lõpuks hingamispeetus. Röga ja krooniline köha ja seda saatev vilistav heli on haiguse märkideks, mis ilmnevad juba algfaasis.

Atelektaas

Haigus tekib, kui üks või mitmed piirkonnad kopsudes nö kukuvad sisse või ei suuda tagada korralikku hingamisfunktsiooni. Seda võib põhjustada üleliigne lima hingamisteedes ja köhimine võib tuua isegi mõningast leevendust. Haiguse tunnuseks on köha, mis on tunduvalt hullem kui tavaliselt viirushaiguse tabades.

Südamepuudulikkus

Seisund areneb aja jooksul. Haige süda ei pumpa verd korralikult kopsudesse. Haiguse varane sümptom on kuiv hakkiv köha, eriti pikali heites. Seda ei tohiks ignoreerida, kuna südamepuudulikkus võib viia lõpuks infarktini.

Saroidoos

See on põletikuline haigus, mis mõjutab kehas mitmeid organeid. Saroidoos tekitab üliaktiivse immuunreaktsiooni, mis tähendab, et kahjulikke patogeene ründama pidav immuunsüsteem võtab ründetuhinas rajalt maha ka täieõiguslikult organsimi kuuluvad rakud. Kui haigus ründab kopse, võib põletik jätta sinna armkoe, nii et kopsude hapnikuga varustatav osa kahaneb. Kuiv köha, mis püsib, raskused hingamisel on võimalikud haiguse tunnused.

Kopsuturse

See tähendab, et kopsudes on üleliigne vedelik, mis on kogunenud õhukotikestesse, muutes hingamise raskeks. Köha, millega kaasneb väikeste mullidega röga, võib olla kopsuturse tunnuseks. Samuti võib sümptomiks olla köhides väljuv roosa vahutav röga.

Äge respitoorse distressi sündroom

See on nakkav, köhides leviv ja mõnikord surmaga lõppev hingamisteede haigus. Sümptomid sarnanevad gripi ja kopsupõletiku omadega. Krooniline püsiv köha on oluliseks haiguse tunnuseks.