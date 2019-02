Kui tõenäoline on see, et seksides jääb süda seisma?

Meditsiiniajakirjas Journal of the American College of Cardiology avaldati üsna veenvad tulemused seksuaalvahekorra ja meeste südameseiskumise vahel, kirjutab Men’s Health. Uuringus vaadeldi kõiki südameseiskumise juhtumeid Portlandi linnas Oregonis (USA) perioodil 2002-2015, kokku 4557 juhtumit. Seejärel selgitati välja, et neist vaid 34 juhtumit oli seotud seksuaalvahekorraga, mis toimus kuni tunni jooksul enne südameseiskumist. See moodustab vaid 0,7 protsenti kõigist südameseiskumise juhtudest. 32 juhul oli tegu mehe, kahel juhul naise südameseiskumisega. Lisaks leiti, et 94 protsendil nendest meestest oli juba varasemalt probleeme südamega.

Uuringu juhtivautor Sumeet Chugh Los Angelese Cedars-Sinai südameinstituudist märkis, et tulemused on usaldusväärsed, kuna südameseiskumise juhtumid võeti välja kogu Portlandi täiskasvanud elanikkonda arvestades – seal elab üle 480 000 inimese. Varasemad uuringud on aluseks võtnud väiksema valimi. Chugh kinnitas, et südameseiskumine seksuaalvahekorra ajal on suhteliselt haruldane nähtus, ent tingimata on sel juhul oluline, et partner oskaks selles olukorras ohjad haarata.