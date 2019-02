«Patsiendiminutid»: iga erakond lubab tervishoidu lisaraha, aga ühtki uut rahaallikat välja ei käi

«Kogenud suured erakonnad on tõepoolest lubaduste jagamisega üldsõnalisemad ning detailidesse ei lähe, väiksematel ei ole veel kogemust, et mingist hetkest tulebki sõnade järgi tegutsema hakata,» sõnas Lambot, tuues näiteks EKRE väga detailse rasestumisvastaste vahendite laiema soodustamise teema.

Tööandjate rolli inimese tervise parendamisel eriti oluliseks ei peetud. «See on üllatav olukorras, kus tööandjad soovivad enam panustada tervesse ja edukasse töötajasse, kui see oleks neile rahaliselt motiveerivam,» nentis Lambot.

Lisaks tõuseb iga aastaga nende inimeste hulk, kes on valmis ise nii raha kui aega kulutama oma tervise hoidmiseks. «Natuke teebki murelikuks, et ravikindlustussüsteem keskmistab teenused ära, aga inimesed ei ole keskmised, nad on erinevate ootuste ja huvidega. Tähtis on mõelda, kuidas väiksemate sihtrühmade jaoks muuta tervishoidu nii, et ka nemad oleksid rahul. Kogu aeg otsitakse ühte või paari suurt lahendust, aga neid meditsiinis ei ole. Et inimesed oleksid võimalikult terved, tuleb kasutada palju väikesi meetmeid,» võttis Lambot teema kokku.