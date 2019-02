Medicum avas Tallinnas valuravile spetsialiseerunud keskuse

Keskuses teostatakse ainukesena Eestis raadiosagedusliku- ja krüoablatsiooni protseduure valuravil. Krüoablatsiooni kasutatakse näiteks kroonilise operatsiooni järgse valu ja postherpeetilise neuralgia ravis ning raadiosageduslikku ablatsiooni krooniliste alaseljavalude leevendamisel. Kõigi haiguste loetelu, mida nende kahe meetodiga on võimalik ravida, on väga pikk.

«Keskuse käivitamine on hea näide sellest, et erahaiglad pakuvad tihti täiendust või on lausa pioneeriks valdkondades, mis mingil põhjusel ei ole riigihaiglatele olnud atraktiivne. Valuravi on arenenud Eestis tänu väikese arvu arstide suurele entusiasmile ja missioonile. Usun, et uue valuravi keskuse käivitumine parandab oluliselt ravi kättesaadavust patsientidele Põhja-Eestis ning saab nurgakiviks uute spetsialistide ettevalmistamisele riigis,» ütles Medicumi juhatuse esimees Tõnis Allik.