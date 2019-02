Pole dementsus: mäluhäire taga võib peituda hoopis üllatav asjaolu

Toronto Ülikooli teadlaste uus uuring aga näitab, et vähemalt osa asjadest, mis pannakse kehva mälu süüks, on tegelikult seotud hoopis kuulmislangusega, kirjutab Reader’s Digest. Uuring avaldati meditsiiniajakirjas Canadian Journal of Aging ning selles analüüsiti kognitiivsete testide abil gruppi eakaid, kes kaebasid unustamise ja muude vaimse terve murede osas, mis võiksid iseenesest kaasneda dementsusega.

Üllataval kombel leidsid teadlased, et enamike uuritud patsientide aju funktsioneeris normaalselt, ent nende puhul kahtlustati hoopis kuulmislangust. Kuulmisprobleem oli tuvastatud ning kuulmisaparaati kandis aga vaid viiendik osalejatest. Teadlased tõid välja, et keeruline on meeles pidada seda, mida oled kuulnud kehvasti või üldse mitte. Sama kehtib ka mistahes juhiste järgimisega.