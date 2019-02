Halvatud mees kirjutas oma ninaga autobiograafia

Kuna Barry liikumis- ja kõnevõime on piiratud, siis on tema jaoks tavapärane kirjutamine või trükkimine välistatud. Halvatus pole aga mehel takistanud oma mõtteid kirja panemast. Ta on kasutanud selleks nii arvutiga ühendatud lüliteid kui ka dikteerimist. Kuid ühel hetkel avastas ta, et kõige parem viis on hoopis ninaga trükkimine, sest nii on ta loominguliselt kõige vabam.