Gripp paneb südamehaige tervisele põntsu

Lääne-Tallinna keskhaigla kardioloogiaosakonna juhataja Ilja Lapidus paneb inimestele südamele, et ainus asi, mis gripi ära hoiab, on vaktsiin, ning vaktsineerima peaksid end eriti südamehaiged ja eakad, sest on ka näha, et tüsistustesse surevad siiski vaktsineerimata inimesed.