Eestlased alahindavad vaikselt ligi hiiliva diabeedi riski

Diabeediliidu presidendi Ulvi Tammer-Jäätese sõnul põevad Eestis paljud inimesed eeldiabeeti või II tüübi diabeeti veel ise seda teadmata, sest haigus on hiiliv ja annab endast märku alles siis kui tekivad juba tüsistused. «Seepärast on oluline, et veresuhkru taset mõõdaksid kõik need, kes on kas ülekaalulised, hädas kõrge vererõhuga, vererasvade ainevahetuse häirega või üle 40-aastased inimesed, kelle lähisugulaste seas on esinenud diabeeti või kel on endal olnud elu jooksul kõrgenenud veresuhkru näit.»