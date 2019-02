Hoia oma tervist - tuberkuloosivaktsiin täiskasvanut ei kaitse

Tuberkuloosivaktsineerimine (BCG) tehakse beebidele üsna kohe pärast sündi, kuid väheteada on fakt, et hilisemas elus tehtud vaktsiin enam mõju ei avalda ja seetõttu seda ka ei soovitata teha, kirjutab Terviseuudiste portaal. BCG-vaktsiini indutseeritud immuunkaitse kestvus on 10–20 aastat, seega täiskasvanuks saades on selle mõju kadunud.