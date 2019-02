Tasub teada: kas tööandjale tuleb kindlasti rääkida oma haigustest või rasedusest?

«Töötervishoiuarst kontrollib töötajat ning tagasisidena saadav info peaks olema tööandjatele piisav. Terviseandmed on delikaatsed ja töötajal ei ole kohustust tööandjale diagnoosi detaile avaldada,» sõnas Kaire Saarep tööinspektsiooni nõustamistalitusest. «Kui näiteks arst kirjutab tervisetõendile, et inimene ei tohi kätt õlavöötmest kõrgemale tõsta, siis põhjust ta lisama ei pea.»

Osaline või puuduv töövõime tähendab seaduse silmis töötajale õigust 35-päevasele põhipuhkusele. Kui töötaja on selle tööandjale rääkimata jätnud, siis ei ole lisapäevi ilmselt märgitud ka puhkusegraafikusse ja näiteks aasta lõpus selle õigusjärgne väljanõudmine ei ole just kõige viisakam. Nii peab ootamatult ümber korraldama paljude teiste töökohustused.

«Kõige parem on kõik oluline läbi rääkida kohe töösuhte alguses ilma sunnita detaile avaldada, vaid juhtida tähelepanu pikendatud põhipuhkusele ning võimalusele saada personaalset tuge ja nõustamist tööinspektsiooni töökeskkonna konsultantidelt. Nii maandab tööandja uue töötaja hirme, sest jagab infot, kellega vajadusel rääkida,» sõnas Saarep. «Töötajale on oluline teada, et ta tuleb heasse töökeskkonda, seega taandub kõik positiivsetele töösuhetele.»

Töökoha kohandamise vajadus ei nõua samuti otseselt diagnoosi avaldamist. «Töötaja võib näiteks öelda, et ta ei saa hästi trepist käia või käsi õlavöötmest kõrgemale tõsta. Ta võib öelda, mis on tema tervisele ohtlik ja mida teha ei tohi - diagnoos kui selline ei ole tööandja jaoks oluline,» kinnitas Saarep.

Seadus ei määratle täpselt, millist infot peab töötaja avaldama. Teatud valdkondades, näiteks tootmises või sõidukijuhtide seas on terviserike aga potentsiaalseks ohuks. Ka lühiajaline kontrolli kaotamine masina või seadme üle võib tuua rasked tagajärjed. Tööandja vastutab küll töötaja heaolu eest, kuid seda on keeruline teha, kui puudub info inimese tervise kohta.

On haiguseid, mis ei pruugi välja paista, kuid millest rääkimine võib tõesti päästa inimese elu. Näiteks töötaja, kes asub tootmisettevõttes liinitööle, kuid otsustab tööandjat ja kolleege oma epilepsiahoogudest mitte teavitada. Mõnda aega on töötaja tubli ja tegus, kuid ühel hetkel tekib haigushoog, mis niidab ta maha. Halvemal juhul on ta üksi tootmisliini juures või kukub põranda asemel tööpinnale, kus toimetavad ohtlikud masinad. Paremal juhul juhtub see kolleegide silme all, kes võivad aga teadmatuse tõttu ebapiisava kiiruse või põhjalikkusega reageerida. Sellised situatsioonid tasub enda jaoks läbi mõelda.