Seksi ajal tuleb verd? Põhjus võib peituda nendes terviseprobleemides

Mehhaaniline tegevus võib tupes ja emakakaela kanalis kasvavaid polüüpe vigastada ja põhjustada verejooksul. Polüüpidest tuleks vabaneda, kuna esineb oht, et need muutuvad vähkkasvajateks.

See on üks tavalisemaid põhjusi, mille tõttu tekib seksuaalvahekorra ajal verejooks. Emakakaela erosiooni iseloomustab haavandite teke, verejooksud. Haigus võib olla kaasasündinud või omandatud ja seda ravitakse sageli hormoonraviga.

Vahekorra ajal esinev veritsus on ovulatsiooni ajal üsnagi sage nähtus. See ei vaja meditsiinilist sekkumist. On see aga kindel, et veritsus tekib just ovulatsiooni ajal ega ole põhjustatud muudest probleemidest?