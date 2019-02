Viirushaigused rasedal ehk Kuidas end kõhubeebit kahjustamata ravida

Külmetushaiguse ja gripi sümptomite vahel on mõned erinevused. «Kui sümptomid on üldiselt kerged, siis pole tekitajaks tõenäoliselt gripiviirus, kuid juhul kui on külmavärinad, kõrge palavik, tugev nõrkus, pea- ja lihasvalu, siis on pigem tegemist gripiga,» selgitas Saadi. Ta lisas, et ka rasedad võivad julgelt teha gripivaktsiini, mis vähendab haigestumise riski ja võimalike tüsistuste teket.

Esimese 12. rasedusnädala jooksul on kõige parem igasuguste ravimite võtmist vältida, sest just see on lapse siseelundite arengus kriitiline aeg. «Paljud günekoloogid soovitavad ravimite võtmisel olla ettevaatlikud lausa 28. rasedusnädalani. Mina soovitan alati enne uue ravimi kasutamist oma arstiga nõu pidada,» märkis perearst.

Õnneks on ka ravimeid, mille kasutamist peale 12. rasedusnädalat ohutuks peetakse. Näiteks mentooli, piparmündi ja eukalüpti eeterlikku õli ning neid sisaldavaid salve võib rinnale või nina alla hõõruda - see leevendab ninakinnisust ja vähendab köha. Lubatud on ka kurguvalu vastu kasutatavad pastillid, losengid ja spreid tuimestava ning põletikuvastase mõjuga, näiteks astelpaju-saialilleõli aerosool ja Decatylen pastillid.

«Lisaks paratsetamooli tabletid ja siirup, millel on palaviku alandav ja valuvaigistav mõju. Tavalise köha vastu võib sisse võtta eeterlikke õlisid sisaldavaid kapsleid Gelomyrtol Forte, juua nõmm-liiva- või aed-liivateed. Tugeva kuiva ja öise köha vastu võib kasutada retseptiga määratavaid köhapärssijaid, mille annuse osas soovitan nõu pidada oma perearsti või günekoloogiga,» kirjeldas Saadi.

Perearst soovitab vältida «kõik-ühes» ravimeid, mis ühendavad koostisosi paljude sümptomite leevendamiseks. «Selle asemel valige üksikud ravimid erinevate sümptomite raviks. Raseduse ajal soovitan vältida aspiriini, ibuprofeeni, naprokseeni ning antibiootikume, välja arvatud juhul, kui teie pere- või naistearst on seda soovitanud.»

Perearst soovitab haigestunud rasedatel veel:

varuda kannatust ja puhata nii palju kui võimalik;

tarbida piisavalt vedelikku (vesi on parim!);

kasutada nina loputamiseks kui ka kurgu kuristamiseks soolalahust. Tugeva ninakinnisuse puhul võib proovida kuuma dušši, küll aga ei tohiks sel juhul pead märjaks teha. Kui tunnete tugevat nõrkust või on kõrge palavik, siis tuleks kuuma duši all seismist siiski vältida;

teha hingamisteede limaskestade niisutamiseks füsioloogilise lahusega auru;

kasutada toas õhuniisutajat;

tuulutada võimalusel iga tunni tagant tuba - nii vähendate oluliselt viiruste hulka õhus;

pesta käsi ja kasutada ühekordseid salvrätte - nii vähendate ohtu teisi enda ümber nakatada;

pidada kerget dieeti. Viimaste uuringutega on avastatud, et mõõdukas paastumine viirushaiguse ajal võib paranemist kiirendada;

vältida rahvarohkeid kohti, kus on võimalik uusi viiruseid saada.