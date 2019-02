Galerii: maailma väikseim beebi sai peale viit kuud haiglas tervena koju

Beebi pääses koju kaks kuud peale tema algselt planeeritud sünniaega ning kaalub praeguseks 3,2 kilogrammi ja sööb normaalselt. Arst Takeshi Arimitsu, kes ebatavalist last ravis, ütles BBCle, et Iowa ülikooli andmebaasi järgi on tegu kõige väiksemalt sündinud lapsega, kes siiani haiglast välja on lastud. Varasem rekordiomanik oli Saksamaal sündinud poisslaps, kes kaalus 274 grammi.

Keio ülikoolihaigla teatel on Jaapanis vähem kui kilogrammisena sündinud laste ellujäämise tõenäosus umbes 90 protsenti. Alla 300 grammiste laste puhul langeb see 50 protsendile. Väga väikeste laste hulgas on poiste ellujäämus palju madalam kui tüdrukutel. Meedikud pole kindlad miks, kuid usutakse, et põhjus võib olla selles, et poistel arenevad kopsud aeglasemalt.