Taimetark põhjustas alternatiivraviga diabeetikust poisi surma

Herbalist Timothy Morrow külastas 2014. aastal diabeedi komplikatsioonide tõttu äärmiselt haiget poissi ja ütles ta vanematele, et nad ei annaks talle insuliini, mida lastearst oli välja kirjutanud, kirjutab CNN. Selle asemel soovitas Morrow taimseid tooteid, mida ta müüs. YouTube videodes väidab mees, et «insuliin on mürk süsteemile» ja et arbuus, suvikõrvits ja rohelised oad on looduslik insuliin.