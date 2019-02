Ülikallis ravim päästaks kaks haruldase geenihaigusega Eesti last ratastoolist

Seni on haigusele suudetud pakkuda vaid asendusravi, kuid nüüd on Jaapanis spetsiaalselt selle haiguse vastu välja töötatud uus ravim Crysvita. Paraku on tegemist väga kalli ravimiga, mille hind ühe lapse kohta on esialgu 160 000 eurot aastas. Ravimi maksumust haigekassa hetkel ei kompenseeri ja selle ostmiseks puuduvad perel rahalised võimalused. Tallinna Lastehaigla toetusfond otsustas peret ravimi soetamisel aidata ning kutsub häid inimesi üles tegema annetusi toetamaks laste ravi.

Kuus operatsiooni lapse 11 eluaasta jooksul

11-aastasel Elari Markusel on haigus avaldunud raskel kujul, tal olid analüüsid korrast ära kohe peale sündi. «Poisile on alates 2010. aastast tehtud kuus operatsiooni, et jalgu korrigeerida,» selgitas tema ema Tiina. «Luu lõigatakse katki ning seda püütakse metallplaatide abil sirgemaks painutada. Paraku laps kasvab kogu aeg ning seetõttu on olnud vajalik operatsioone iga paari aasta tagant korrata.» Ema sõnul võtab operatsioonist taastumine aega ligi pool aastat, esimesed kolm kuud on jalg lahases. Alguses peab laps olema ratastoolis, siis saab hakata liikuma karkudel ning käima füsioteraapias. Praegu suudab Elari Markus küll raskustega, kuid siiski iseseisvalt kõndida.

Laste raviarsti, endokrinoloog Ülle Einbergi sõnul on poisi nooremal õel, 7-aastasel Amyl ilmnenud haiguse süvenemise tunnused ja luudes algavad muutused. Uus ravim aitaks vältida haiguse progresseerumist ning säästa teda operatsioonidest ja ratastooli jäämisest.

Pärilik geneetiline häire

«X-liiteline hüpofosfateemia on harvaesinev pärilik haigus, mille korral toimub organismis fibroblastide kasvufaktori FGF23 liigtootmine ning selle mõjul suureneb fosfori kadu neerude kaudu,» rääkis Einberg. «Luude ja hammaste normaalseks arenguks on fosfor väga oluline mineraalaine. Kui fosforit on vähe, siis tekivad kehas rahhiidile omased muutused – luude deformatsioon ja hõrenemine, millega kaasnevad väga ebameeldivad luuvalud. Lapsed jäävad kasvult väga lühikeseks, neid ohustab halvimal juhul invaliidsus ja ratastooli jäämine. Lastele tehtud geenitestidega on tuvastatud geenimutatsioon, mis haigust põhjustab. Sama haigust põeb ka laste ema, kellel avastati see 7-aastaselt.»

Einbergi sõnul on seni olnud haigusele olemas asendusravi, millega püütakse fosfori ja kaltsiumi taset veres kontrolli all hoida. Patsiendid peavad 4-5 korda päevas manustama vees lahustuvaid fosforitablette, mis on väga ebameeldiva maitsega ning võtma lisaks D-vitamiini preparaate. «Paraku on uuringud näidanud, et seni kasutusel olnud ravimid ei hoia haigust hästi tasakaalus. Aja jooksul kujunevad organismis rahhiidile omased muutused. On ka üleravimise oht – kui D-vitamiini doosid lähevad liiga suureks, võivad neerudesse tekkida kaltsiumikogumikud ehk kaltsifikaadid.» Raviarst kinnitas, et kuna tegu on geneetilise häirega, siis ei sõltu haiguse avaldumine ja kulg toitumisest ega elustiilist.

Tavaliste laste elu haiguse kiuste