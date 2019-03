Noored ameeriklased on hakanud aina enam haigestuma nendesse vähkkasvajatesse

Kuna ülekaalulisus on nende vähitüüpide üks peamisi põhjuseid, aitab haigust ennetada kehakaalu jälgimine.

Vähk on üks kardetumaid haigusi, mis võib tabada pigem vanemaealisi. Hiljutine uuring leidis aga, millist tüüpi vähkkasvajad on just noortel inimestel rohkem esinema hakanud.