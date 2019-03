Ootamatu juhtum: kinnise nina taga oli sõõrmes kasvav hammas

Kompuutertomograafiaga leiti patsiendi ninaõõne pinnalt limaga kaetud emailimass. Õnneks oli võimalik hammas tangidega eemaldada. Kuigi arstid olid haruldasest juhtumist üllatunud, et ole ninas kasvavad hambad täiesti tundmatu nähtus. Enamasti juhtub see trauma või infektsiooni tagajärel, kuid Taani mehe juhtumi puhul selget põhjust ei leitud. Kuigi patsient oli nooruses lõualuu ja nina murdnud, ei pannud tõenäolisel vigastus hammast ninasõõrmesse kasvama. Arvati, et mehel oli hammas ninas olnud enamiku elust ning ta koges sümptomeid vaid seetõttu, et piirkonnas tekkis põletik. Hea uudis oli see, et peale hamba eemaldamist ei kogenud mees enam mingeid probleeme.