Suitsetamine võib põntsu panna ka silmanägemisele

USA Rutgersi Ülikooli teadlased vaatlesid uuringus 71 hea tervise juures olevat inimest, kes on elus suitsetanud vähem kui 15 sigaretti, kirjutab Health24. Võrdluseks võeti 63 inimest, kes suitsetavad rohkem kui 20 sigaretti päevas. Osalejad olid vanuses 25-45 eluaastat ning normaalse või juba korrigeeritud nägemisega. Inimeste silmanägemist mikrotasandil võrreldes selgus, et sagedastel suitsetajatel on oluliselt häirunud punase-rohelise ning sinise-kollase värvispektri nägemine, samuti on neil märksa enam raskusi kontrastide tajumisega kui mittesuitsetajatel. Tegu on muutustega, mida inimene ei pruugi ise tähelegi panna, kuna tal pole erilist võrdlusmomenti, kuidas värvid peaksid tegelikkuses välja nägema. Maakeeli öeldes võib suitsetaja aga näha maailma palju tuhmimates, hallimates toonides.

«Tulemused näitavad, et liigne suitsetamine või ka kokkupuude sigaretisuitsuga mõjutab värvide nägemist, andes tõestust tubakasõltuvuse kahjulikust mõjust silmadele,» nentis Rutgersi Ülikooli professor, uuringu kaasautor Steve Silverstein. Ta lisas, et sigaretisuitsus peituvaid ühendeid on ennegi seostatud nii ajukihtide paksuse vähenemisega kui ka nende ajuosade mõjutamisega, mis on seotud just nägemiskeskusega. «Varasemadki uuringud on viidanud, et pikaajaline suitsetamine vähemalt kahekordistab riski silma kollatähni kärbumiseks ja põletikuks.»