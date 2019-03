Mida teha, kui soovile vaatamata ei suuda loobuda joomisest?

Tänapäeval on laialt levinud erinevad sõltuvused nagu suitsetamine, alkoholi liigtarbimine, liigsöömine, narkootiliste ainete tarbimine, ravimisõltuvus, samuti kaassõltuvus. Kuna keskmiselt haigestub sõltuvusse 10% inimestest, ütleb statistika, et Eestiski on paraku sõltuvuste küüsi langenud iga kümnes mees või naine.

Sõltuvushäire ravi on Heinsalu sõnul esimene samm oma probleemi tunnistamine ja loobumine mõttest, et ainult tahtejõu abil on võimalik sellega toime tulla. Iseseisvalt tullakse toime harilikult mõni nädal, kuu või paar ning võib-olla isegi aasta, ent siis hakkab jälle kõik otsast peale. Seda vaatamata sellele, et on oht kaotada või juba kaotatud perekond ja töökoht, halvenenud on tervis ning aina süveneb lootusetuse tunne, et kõik laguneb koost.

„Meie keskusesse pöördub väga erineva taustaga inimesi, sest sõltuvus ei vali, kas tegemist on ametniku, õpetaja või tippjuhiga. Enamikel tundubki väliselt olevat kõik korras, aga seesmiselt on inimene täiesti katki. Sõltlasele ei tasu öelda, et võta ennast kokku, sest sõltuvus ei ole iseloomuviga – see on haigus, mis ei allu tahtejõule,” räägib nõustaja.

Aine tarvitamine peab saama lõpu, sest vahepealset lahendust ei ole olemas

Sõltuvuste, olgu selleks siis alkoholism või mõne muu keemilise aine tarvitamine vastu pole kindlat ravimeetodit, ainus kindel viis selle arengut peatada on ainete tarvitamine täielikult lõpetada. Kui inimene on aastaid alkoholi tarbinud, siis pole olemas ravi, mis ta kiiresti terveks teeks. Samamoodi pole võimalustki, et sõltlasest saaks nii-öelda normaalne tarbija.

Sõltuvus on haigus, mis mõjutab inimest tervikuna – see on bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne ja vaimne haigus ning seetõttu peab ka paranemine toimuma kõikides nendes kategooriates.

Abiks on lähedaste ja perekonna teadlik tugi

Sõltuvushäirete puhul vajab tervenemist kogu perekond, sest sõltuvuskäitumine kahjustab peres toimivaid suhteid, eelkõige usaldust ja turvatunnet. Kaassõltuvuse nõustaja Katrin Halliku sõnul ollakse Confido Sõltuvusravikeskuses seisukohal, et sõltuvuse puhul on alati kaks patsienti: sõltlane ja tema perekond. „Kui me ei tööta lähedaste ja perekonnaga, vähendab see oluliselt resultaati. Sest pere on tervik ja ühe pereliikme sõltuvuskäitumine mõjutab kõiki. Sõltuvusega käivad sageli kaasas valed, varjamine ja hoolimatus ning sõltuvusega kõrvuti elamine tähendab pidevat hirmu, ärevust, süüdistamist ja süütunnet,” selgitab ta.

Sõltuvus võtab kõigilt palju tähelepanu ja perel (ka lastel!) tuleb end selle järgi pidevalt kohandada. Enamasti talutakse lootusetust ja meeleheidet pikka aega ning pereliikmete ärevus ja süüdistused põhjustavad omakorda sõltuvuskäitumise jätkumist. Kuna kaassõltuvus on samuti sõltuvus, ei lahene kaassõltlase probleemid sellega, kui tema lähedane paraneb, vaid tervendada tuleb ka kaassõltuvusega kaasnevaid alateadlikke käitumismustreid.