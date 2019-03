Lapsed kasutavad liialt hambapastat ja see seab nad kroonilise hambahaiguse ohtu

Hambapastadesse lisatakse fluoriidi, sest on väga selgelt näidatud, et optimaalne kogus fluoriidi aitab ära hoida hambakaariese teket ja arengut, samas kui fluoriidi puudus toob kaasa palju rohkem hambaauke ja -kaariest juba lapseeas. Kui aga laste arenevad hambad puutuvad kokku liiga suurte fluoriidikogustega, võib tulemuseks olla haigus nimega fluoroos. Fluoroos väljendub hambaemaili värvuse ja hiljem juba struktuuri muutustes. Seega – vähe fluori paha, palju fluori paha, normaalselt fluori kõige parem.

Tavaliselt näidatakse hambapasta reklaamides, kuidas harjale tõmmatakse paari sentimeetri pikkune jäme vorst hambapastat, mis lõppeb veel ilusa ülespidi kurviga. Selliselt hambapastat kasutades kulub umbes kümme korda rohkem pastat kui lastele tegelikult vaja on. Lisaks on lastele suunatud hambapastad tihti hea maitsega, mis meelitab pastat välja sülitamise asemel pigem alla neelama. Viimane omakorda suurendab tarbitud fluori koguseid.

USA-s analüüsiti laste hambapesu ja hambapasta kasutamise harjumusi. Küsimustikele vastas 5157 lapsevanemat, kelle lapsed olid vanuses 3-15 aastat. Selgus, et 3-6-aastastest lastest 38 protsenti kasutab hambapastat rohkem kui soovitatud. Lisaks selgus, et esimese hamba lõikumisel hakkas lapse hambaid regulaarselt puhastama vaid iga viies lapsevanem. 34 protsenti lastest pesi hambaid ainult ühel korral päevas.

Eestis on fluorisisaldus joogivees väga erinev, olles optimaalne vaid 38 protsendil rahvastikust. Fluori ekspositsioon on mittepiisav Narva, enamikul Tallinna ja kolmandikul Tartu linna elanikel, neile lisandub veel 242 000 inimest maakondadest. Üle normatiivi fluoriekspositsioon on 42 600 (4 protsenti) elanikul peamiselt Pärnu-, Lääne-, Rapla- ja Tartumaal. Audru kandi rahva fluoroosi-muresid on meedias ka korduvalt kajastatud. Mujal Eestis elavad inimesed peaksid aga julgelt kaks korda päevas fluoriidi sisaldava pastaga hambaid pesema ja pastat mõistlikus koguses kasutama.