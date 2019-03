3D printer aitab tulevikus kõrvadeformatsiooniga lastel keerulisi operatsioone vältida

Printeri arendamist juhtinud professori Gordon Wallace´i sõnul tõi suurima läbimurede õige biotindi loomine. Materjal peab vastama tohututele nõudmistele: olema prinditav, võimeline looma vajalikku struktuuri ning säilitama oma mehaanilise terviklikkuse. Printimisprotsessi ajal on oluline kaitsta elusrakke ja teha kindlaks, et need on peale printimist õiges keskkonnas, et luua soovitud rakke ja kudesid.