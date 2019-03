«Tervise teejuht»: kes saavad abi eksootilise nimega Yumeiho teraapiast?

Yumeiho teraapia põhineb vaagna ja lülisamba tasakaalul ning hõlmab muuhulgas lihaste massaaži, ent see on midagi märksa enamat kui tavaline mudimine. Postimehe teemaveebide osakonna juht Dagmar Lamp, kel on mure istuvast tööst tingitud lihasvaevustega, proovis selle omal nahal järele. Vaata lähemalt videost, kas ka Sina võiksid sellest abi saada!