Uuring: kiirtoidus on rohkem kaloreid ja soola kui aastakümneid tagasi

Bostoni ülikooli uuringust leiti, et kiirtoidukettide einetes on iga kümnendiga suurenenud kilokalorite ja naatriumi hulk. Peamiseks põhjuseks peavad teadlased portsjonite suurendamist, vahendab New York Times.

Uurijad analüüsisid 1787 eelrooga, kõrvalrooga ja magustoitu, mida pakuti kümnes kiirtoiduketist aastatel 1986–2016. Selle aja jooksul kasvas menüüs olnud toitude arv 226 protsenti. Ajakirjas The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics avaldatud uuringus leiti, et isegi koos menüüdesse lisatud kergemate valikutega on kiirtoidukohtades einestamine ebatervislikum kui 30 aastat tagasi.