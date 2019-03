Eluohtlik seisund: noormehe süda asub naba kohal

Kesistest oludest Arpit sai alles hiljaaegu esmakordselt südamearstilt diagnoosi. Ultrahelis selgus, et süda on peaaegu vajunud ta kõhtu, kuna puuduvad seda toetavad struktuurid. Sealhulgas on tal vaid poolik kõhuõõnt rinnaõõnest eraldav vahelihas. Süda on ebatavaliste oludega kohanedes võtnud ka toruja vormi.