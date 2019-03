Väiksed elumuutused, mis teevad aju vananemisele immuunseks

Brennan rääkis portaalile Daily Mail , et ajule kasulik elustiil on nagu investeering, mis võimaldab hiljem nautida paremat kaitset vananemise, haiguse või vigastuste eest ning toob välja igapäevased tegevused, mida iga päev oma aju heaks teha.

Näiteks ei tea keegi, mis põhjustab Alzheimeri tõvele iseloomulikku rakusurma ja koekadu, kuid on leitud teatud biomarkerid ajus, mida dementsusega seostatakse. «Siiski on teada, et kuni ühel inimesel neljast, kelle ajus need näitajad esinevad, haigus siiski eluajal sümptomeid ei ilmuta,» sõnas teadlane. Brennani sõnul tuleb selline vastupidavus kognitiivsest reservist, mida on võimalik suurendada ajule tervisliku elustiiliga.