Psühholoog: praegu turul leiduv kanep on palju kangem kraam kui hipide kõrgajal

Tüüpilisimad abivajajad on näiteks 4-5 aastat kanepit tarvitanud noormehed, kes on ühel hetkel hakanud aru saama, et kanep on võtnud kontrolli kogu elu üle. «Suitsetatakse iga päev paar grammi, mis rahalises väärtuses teeb 40-50 eurot päevas,» lisas TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juhataja Aljona Kurbatova.

Iseseisvalt abi otsijad seda ka saavad, nii mitmedki programmis osalejad on paari nõustamise järel kanepisuitsetamist vähendanud poole võrra või rohkem, mõned on loobunud alkoholist. «On tulnud ette ka selliseid edulugusid, kus seni juhutöid teinud inimene on suutnud end täielikult kokku võtta ning palgalisele tööle minna, mõni on teinud läbi isegi täieliku imidžimuutuse,» kirjeldas Oidermaa.

Teine klassikalisem klienditüüp on kanepit tarvitanud juba kümme või enam aastat ning elab samuti koos vanemate või vendade-õdedega, kellega tekivad kodus suitsetamise pärast konfliktid. Osa selliseid abivajajaid on saanud infot programmi kohta oma vanematelt või lähedastelt. Programm on andnud neile võimaluse esmakordselt oma probleemist avameelselt rääkida.

Praeguseks on kanepisõltlaste programmist abi saamas käinud umbes 50 inimest, kuigi oleks võinud nõustada ka rohkemaid. «Aga tundub, et kas ei pea inimesed kanepit piisavalt probleemiks või pole info veel piisavalt levinud,» rääkis Oidermaa. «Algselt oli plaanis nõustada vähemalt 200 inimest.»

Et kanep on aga suur risk tervisele ja üldsegi mitte ohutu aine, seda teab psühholoog omast käest. Oidermaa, kes on ka ise töötanud psühhiaatriahaiglas, räägib, et kanep võib osal inimestel vallandada psühhootilise häire. «Psühhoos või kroonilisel kujul skisofreenia on väga raske haigus,» rõhutas ta.

Praegu turul liikuva kanepi peamise psühhoaktiivse komponendi THC ehk tetrahüdrokannabinooli tase on Oidermaa sõnul kõvasti kõrgem kui see oli 60ndatel hipide kõrgajal, kui arvati, et see on lihtsalt tore looduslik taimeke. «Väga levinud on ka sünteetiline kanep ja seal pole midagi looduslikku,» mainis Oidermaa.

Ja ka näiteks ravikanep, mida justkui propageeritakse, ei ole üldse mõeldud mõnuks, selle eesmärk on hoopis mõjutada väikeaju, et aidata vähendada spastilisust ja pingesolekut.

Kanep võib Oidermaa sõnul muuta koguni aju struktuuri: «See võib muuta inimese aju nii, et ta ei saa ennast üldse enam ilma kanepita käima. Kanepi tarvitamine võib aju sellisel viisil muuta, et seda on väga raske taastada isegi siis, kui tarvitamine lõpetada.»