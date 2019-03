Hambaarst Martin Lauk: hambaravile on omistatud ekslikult luksusteenuse kuvand

Ka meie Viimsi Hambakliinikus kuuleme uutelt patsientidelt, et hambaravi on kallis ja seda on eelnevalt tarbitud pigem siis, kui häda on juba käes. Kui selgitame lahti ning toome patsiendile võrdluse kord aastas hambaarsti juures käimise versus näiteks igakuised juuksuri või spordiklubide kulud aasta lõikes, siis oleks hambaravi summa oluliselt väiksem.

Me ju hoolitseme enda välimuse ning tervise eest, et elada tervena ning suur osa selle eesmärgi täitumisel on suutervise eest hoolitsemine. Arstina näen praktiliselt igapäevaselt patsiente, kes tulevad kontrolli, kuid kellel on igemealune hambakivi aastaid puhastamata ning see võib viia põletikulise protsessini, parodontiidini ja lõpuks ka hammaste väljakukkumiseni. Kui inimesel igemed veritsevad hambaid pestes, viitab see reeglina probleemile, mis vajab kindlasti spetsialisti tähelepanu ja ravi.

Martin Lauk. FOTO: Viimsi hambakliinik

Konkurents on hea

See, et hambaravihüvitis on valikuline, on õige – on kliinikuid, kes positsioneerivad endid neile patsientidele, kes on majanduslikult hästi kindlustatud ja seetõttu ei ole neile ka hüvitis oluline. Hüvitise vahendamine on eraettevõtluses valik, mille teeb ettevõtte juhtkond.

Kui me Viimsis 2018. aprillis alustasime, oli kohalikest teenuseosutajatest üks täiskasvanute hambaravihüvitise partner, teine aga mitte. Meie sõlmisime nii täiskasvanute hambaravihüvitise kui ka proteesihüvitise kohe, kui kliiniku avasime. Tänaseks on ka kolmas kohalik teenusepakkuja täiskasvanute hambaravihüvitist vahendama hakanud. Viimsis on viimaste aastatega elanike ning seega ka kohalike teenuste tarbijate arv, kes igapäevaselt Tallinnas teenuseid tarbimas ei käi, hüppeliselt kasvanud ning seega on teretulnud ka hea valik teenuseosutajaid.

Viimsi Hambakliinik on loomisest alates väga palju teavitustööd teinud just täiskasvanute hambaravihüvitise osas, kuna see võimalus tõepoolest aitab inimestel astuda esimene samm hambakliiniku uksest sisse ning määrata kindlaks ravi vajadus ja sellega alustada.

Eriti suur abi on 85-eurosest hüvitisest rasedatel või noortel emadel, kelle laps on alla aasta vana, kuna sel perioodil lagunevad hambad kiiremini või võimenduvad probleemid, mida pole varasemalt välja ravitud. Näeme selgelt, et üha enam on neid inimesi, kes on hüvitisest teadlikud ning kasutavad teenust siis, kui uus hüvitisesumma peale tuleb. Samuti on palju neid patsiente, kes kasutavad 85-eurost hüvitist vahetult enne hüvitise summa muutumist 40 euro peale (kui laps saab aastaseks). Kui 2018. aastal oli meie kliinikus täiskasvanute hambaravihüvitise keskmine summa arsti lõikes ühes kalendrikuus 2427 eurot, siis jaanuaris 2019. oli see summa 88 protsenti kõrgem.

Perearstide ja hambaarstide koostöö

Eestis on igal inimesel perearst, kelle poole pöördutakse, kui tervisega on muresid. Näen, et perearstil võiks olla suurem roll ka suutervise edendamisel – tervisekontrolli raames võiks patsiendile ka suhu kiigata ning anda vajadusel soovitused hügieeni hoidmiseks või hambaarsti juurde pöördumiseks. See ei tähenda, et perearstid peaksid saama hambaravi täiendõppe, vaid vilunud silm näeb ära mured hammaste või igemetega, mis võivad põhjustada omakorda teisi kaebusi.