Imetamisnõustaja aitas luua sideme raske sünnituse läbinud ema ja lapse vahel

Psühholoogilised probleemid võivad saada proovikiviks

Põldma lisab, et mõnikord läheb ka kuu aega, kuni laps õpib rinda imema, kuid enne seda oleks kummaline alla anda. «Mõnikord lähebki kauem ja eriti, kui on olnud tavapärasest erinev sünnilugu. Mõtle, Ida oli viis pikka päeva emast eemal, ei saanud olla kaisus, ei saanud rinnaga tutvuda. Vaatamata raskele algusele sai kõik kiirelt korda. Väga pidulik – kojuminekupäevaks peaaeg kõik probleemid lahendatud. Koduseks ülesandeks jääb veel otse rinnast ilma nibukaitsme abita imema õppimine,» rääkis imetamisnõustaja. Ta lisab, et Gittel ja Idal on tugi olemas ka Hiiumaal – Sünni- ja Imetamise Eesti Tugiühing on esindatud igas Eesti maakonnas.

«Raseduse ajal ei mõelnud ma kunagi sellisele probleemile. Olin kindel, et küll imetamisega läheb hästi,» meenutas Gitte. «Arvasin, et vaid mõnel üksikul naisel on imetamisega takistusi. Nüüd aga olen lugenud ja kuulnud, et väga paljudel naistel on sellega erinevaid muresid.» Seejuures tõdeb Gitte, et imetamisnõustajatest on palju abi. «Ma julgustan kõiki küsimustega nõustajate poole pöörduma. Ükskõik, kui väike mure ka ei tundu – alati tasub abi küsida.»

Põldma ütleb oma praktikale toetudes, et probleemid võivad olla ka psühholoogilised. «Lihtsalt emadele on vaja veidi selgitada, et see, mis toimub, on normaalne. Laps käitub nii nagu peab. See ongi lapsevanemaks kasvamise protsess. Meie ämmaemandad ja imetamisnõustajad proovivad omalt poolt seda protsessi igakülgselt toetada.»

Rahvusvaheline imetamisnõustajate päev

6. märtsil tähistatakse rahvusvahelist imetamisnõustajate päeva ja juhitakse erilist tähelepanu IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners) sertifikaadiga nõustajatele.

«Rinnaga toitmine on kasulik nii lastele, emadele kui ühiskonnale ning peaks olema imiku ja väikelapse toitmisel norm,» ütles Põldma, IBLCE Eesti koordinaator. Põldma selgitab, et kõik imetamisnõustajad on saanud spetsiaalse väljaõppe ning lisab, et IBLCE sertifikaat näitab imetamisnõustaja põhjalikke teadmisi ja kogemust oma alal.

Põldma on veendunud, et iga ema väärib professionaalset imetamise toetust ja abi. «Imetamise nõustamine peab vastama iga ema ja lapse individuaalsetele vajadustele,» lisas imetamisnõustaja.

Üle maailma töötab täna ligi 30 000 IBLCE sertifikaadiga imetamise nõustajat 108 riigis. Eestis on 2019. aastal kolm IBLCE poolt sertifitseeritud nõustajat, kellest kaks töötavad Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikus.