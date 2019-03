Surnud sõjaväelase vanemad taotlesid kohtult luba poja sperma eemaldamiseks

Peter Zhu vanemad esitasid eelmisel reedel kohtule taotluse, kus palusid luba poja sperma eemaldamiseks, vahendab CNN. Nad kirjutasid, et poeg soovis elada rantšos ja kasvatada seal järelkasvu. Ema ja isa rõhutasid, et see on nende ainus võimalus jätkata poja pärandit. «Peter oli meie elu armastus. Ta tõi meile rõõmu ja lasi uhkust tunda rohkem kui sõnad saavad edasi anda,» seisis paberil.