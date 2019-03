Teadlased avastasid, kuidas suuhügieen on seotud soolevähi arenguga

Uuringud on näidanud, et kolmandikul kolorektaalse ehk käärsooles või pärasooles tekkinud vähiga inimestest vohab suus ka bakter Fusobacterium nucleatum. Nende vähk on tavaliselt olnud ka agressiivsem, aga praeguseni pole olnud selge, miks see nii on, vahendab Medical News Today.