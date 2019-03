Neiul algas 15-aastaselt menopaus ja ta ei saa kunagi lapsi

Menstruatsioonid lõppesid järsku ja tütarlast tabas päevas ligi 30 kuumahoogu, vahendab BBC. «Olin loodusteaduste tunnist ja läksin näost punaseks. Mu õpetaja kommenteeris, et temaga juhtub see ka, kuna tal on menopaus,» meenutab Annabelle. Koheselt mõtles neiu, et see võib olla ka tema hädade põhjus.

Arstid diagnoosisidki neiul varase menopausi. Ta munasarjad olid lõpetanud toimimise. Nende puuduva panuse tõttu keha toimimisse peab neiu võtma päevas asenduseks ühe östrogeenitableti. Need toimivad nagu pausinupp. Kui ta unustab tableti võtmata, tulevad kuumahood kohe oma higises hiilguses tagasi.

«Kui mulle öeldi, et ma ei saa lapsi... Ma ei tea, mida sellest mõelda, sest ilmselgelt on elus veel nii palju otsuseid, mida ma pole teinud. Et ma ei saa lapsi, mõjus mu emale rängemalt,» sõnab ta.

Annabelle tõdeb, et küllap vanemaks saades settib see teadmine ka temasse teisel moel ja ta ei välista, et võib kunagi tunda suurt kahjutunnet.

«Alati on keegi, kel on minust palju hullemini, see aitas mul olukorraga kohaneda. Ma ei tahtnud lihtsalt istuda ja ennast haletseda,» säilitab ta positiivsuse.

Varase menopausi diagnoosi saab üks alla 20-aastane naine 10 000-st.