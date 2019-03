USAs kiideti heaks alternatiivne ravim, mis leevendab depressiooni tundidega

Ninasprei vormis ravim põhineb ketamiinil ning see on esimene kiiresti toimiv depressiooni ravim turul, vahendab The Verge.

Erinevalt enamikust antidepressantidest, millel võib toime avaldumiseks kuluda nädalaid, tõstab esketamiin patsiendide tuju paari tunniga. Ravimi lõi Johnson & Johnsoni Jansseni tütarettevõte ning see on mõeldud kasutamiseks koos teiste antidepressantidega ning ainult inimestele, kes teistest ravimitest pole abi saanud.

Antidepressantidest erinev toimemehhanism

Esketamiin töötab ajus teisiti kui traditsioonilised antidepressandid, näiteks Prozac. 1987. aastal ravimiametis heakskiidetud Prozac muudab heatujuhormooni serotoniini ajus kättesaadavamaks ja leevendab depressiooni sümptomeid. Esketamiin on suunatud aga teisele kemikaalile, glutamaadile. See tekitab ajus muutusi, blokeerides glutamaadi retseptorid. Meetod on üha rohkem uuritud alternatiivne viis depressiooni ravimiseks.

Viimase kümnendi jooksul on väiksemad uuringud leidnud, et ketamiin võib aidata depressioonis inimestel kiiresti enesetunnet parandada ning ketamiiniravi pakkuvad kliinikud on välja ilmunud üle terve USA. Pakkudes kiiret leevendust, on need suuresti reguleerimata ja neid ei kata kindlustus. Ametlikult kinnitatud ravi puhul on eraldi välja toodud, et seda võib pakkuda vaid kontrollitud kliinikutes arsti järelvalve all.

Ravi hind on krõbe

Ravi ei ole odav ning üks ravikord maksab peaaegu 900 dollarit. Soovitusliku kahe sessiooni puhul nädalas teeb see 7000 dollarit kuus. Ameti heakskiiduga katab seda aga tõenäoliselt kindlustus.

Esketamiinil peaks olema vähem kõrvaltoimeid kui ketamiinil, mis võib tekitada iiveldust, oksendamist ja unisust. Siiski kannab esketamiin USA ravimiameti tõsiseimat hoiatust ning hoiatatakse, et ravimil on potentsiaal kuritarvitamiseks. Samuti seisab hoiatusel, et droog võib põhjustada enesetapumõtteid.

Pole teada, millal ravim Eestisse jõuab

Esketamiini müügiloa taotlus esitati Euroopa ravimiametisse hindamiseks 2018. aasta novembris. Eesti ravimiameti müügilubade osakonna juhataja Margit Plakso sõnul ei ole enne hinnangu lõppu võimalik öelda, kas ja millal ravim meile müügile jõuab.