Kuus toitu, mis aitavad loomulikul teel vererõhku alandada

Elustiil ja sealhulgas toit mängib vererõhu kontrollimisel suurt rolli. Portaal Medical Daily toob välja kuus toitu, mis võivad näitajaid parandada.

Rohelised salatid

Kaalium aitab kehast naatriumit välja viia ja seeläbi vererõhku alandada. Rohelistes lehtsalatites sisaldub palju kaaliumit ja magneesiumit ning ühes tassis spinatis on seda 839 milligrammi, mis teeb viiendiku päevasest kaaliumivajadusest. Lisaks leidub vajalikku mineraalainet Rooma salatis, rukolas ja lehtkapsas.

Marjad

Marjades sisalduv lämmastikoksiid mõjub kaitseb südant ning eriti kasulikud on mustikad. Florida ülikooli uurija Sarah A. Johnson ütles New York Timesi artiklis, et mustikate koostises on midagi väga erilist ning teistel puuvilja ja taimeekstraktidel sellist mõju vererõhule ei leitud.

Piimatooted

Mõned uuringud on näidanud, et madala rasvasisaldusega piimatooted võivad aidata vererõhku langetada. Uurijate arvates mängib siin tõenäoliselt rolli kaltsium, kuid kasulikku mõju nähti vaid piimatoodete tarbimisel, kuid mitte kaltsiumi toidulisandite puhul. Uuringus nähti, et naistel, kes sõid vähemalt viis portsjonit jogurtit nädalas, langes kõrgvererõhutõve risk 20 protsenti.

Oliiviõli

Oliiviõli soovitatakse küpsetusõliks kasutada nii vererõhku alandavas DASH dieedis kui Vahemere dieedis. Selle kasulikkus on nii seal sisalduvates polüfenoolides kui monoküllastumata rasvades. Tänu nendele omadustele võiks oliiviõliga asendada muud ebatervislikumad rasvad toidulaual, näiteks või. Uuringud on näidanud, et oliiviõli kasutamisest saavad eriti suurt kasu naised. Õli tarbimisel tuleks siiski meeles pidada, et see on väga kaloririkas.

Lõhe

Ameerika Südameliit soovitab rasvast kala süüa kaks korda nädalas. Uuringud on leidnud, et kala kõrge oomega-3 sisaldus võib mängida rolli vererõhu alandamises ja kehas põletiku vähendamises. Rasvane kala on samuti hea D-vitamiini allikas, sest aitab kehas kaltsiumil imenduda, kaitseb depressiooni eest ja reguleerib vererõhku.

Šokolaad