Pärast viirushaigust võib jalust niita lihased nõrgaks muutev terviseprobleem

Arvatakse, et rünnaku põhjuseks on immuunsüsteemi püüdlus hävitada ohtlikke baktereid ja viiruseid, vahendab National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Kuna osad pisikestest pahalastest sarnanevad närvirakkudega, satuvad ka viimased tule alla - immuunsüsteem üritab jätkata ohtlikuna tunduvatest rakkudest vabanemist. Õnnetuseks osutuvad sihikule võetud aga terveteks närvirakkudeks, mis pärast rünnakut kaotavad aga oma kaitsva ja kiiret kommunikatsiooni tagava müeliinikihi, mõnikord isegi täielikult degenereerudes.