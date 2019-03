3 kurjajuurt, mis tapavad voodielu

Seksuaaltervisele pühendunud doktor Cath Mercer paneb süü stressi ja tehnikavidinate arvele. «Inimesed võtavad ööseks oma magamistubadesse kaasa tahvelarvutid ja telefonid ja osad kasutavad pornot kui seksi asendajat,» tõdeb ta.

Alljärgnevad libiidot madaldavad argiasjad pole kuidagi seotud suguhormoonide kõikumisega. Nende ikkest on aga ka tee välja, kirjutab Health24.

Probleem: Stress

Selle puhul võib kiirelt aidata ka kiire jalamassaaž – teadusuuringud on andnud kinnitust, et refleksoloogia madaldab koheselt vererõhku ja ärevust. Jalgade akupunktuur pakub ligipääsu ka ühele keha tundlikumale alale, mida hiina meditsiinis tuntakse kui «yongquan». Punkt asub talla pehmel osal, päka keskel. Teiste sõnadega – see talla keskpunkt, kuhu ta masseerivad pöidlad sobituvad ideaalselt.

Probleem: Seadeldised

Uuringud näitavad, et kui naised ignoreerivad tavaliselt tähelepanu endale tõmbavaid asju nagu telefon ja internet, siis hakkavad nad erutust tundma juba 30 sekundi jooksul. Pane oma alarm helisema enne voodisse suundumist ja ära seal telefoni näpi.

Probleem: Porno

Eksperdid väidavad, et naised moodustavad kolmandiku porno vaatajatest. Küsitlustele vastates on mõlemast soost 16-44-aastased tunnistanud, et tihti on selle vaatamine põnevam kui reaalsuses seksimine.

Porno vaatamisega kaasneb sõltuvust tekitava keemilise kokteili möll ajus, mis sarnaneb kokaiini tarvitamisega. Võrreldes pornoga näib normaalne seks siis tõenäoliselt tõesti sündmustevaene.