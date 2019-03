EL toetab Tervise Arengu Instituuti viie miljoniga

Töö- ja terviseministri Riina Sikkuti sõnul on projekt tihendalt seotud geeniproovide võtmisega. «Eesti inimesed on juba väga tublilt oma geeniproove andnud. Varasematel aastatel kogutud 52 000 proovile lisandus eelmisel aastal 105 000 geeniproovi ja selle aastaga on kogutud neid juba 13 000,» rääkis Sikkut. Kokku on lähenetud juba viiendikule elanikkonnast ning nüüd on küsimus selles, et kuidas seda infot kasutada ja kuidas seda inimestele tagasi sidestada.

Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatav IT-lahendus viiakse ellu etapiviisiliselt. «Üks puudutab näiteks ravimite koostoime andmebaasi ja sinna ka geeniinfo lisamist, et inimesele välja kirjutatud retsept, puudutagu see siis näiteks südameravimeid või depressiooniravimeid, oleks ravim, mis temale sobib ja tema geeniinfot arvestaks. Ja et ka ravimi annus oleks selline, mis ei ole keskmisele inimesele mõeldud, vaid on siis sellest suurem või väiksem, sõltuvalt tema organismi eripäradest,» selgitas Sikkut.