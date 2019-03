Psühholoog: lapse depressioon võib tihti väljenduda käitumishäiretes

Katriito nõustamis- ja psühhoteraapiakeskuse psühholoogi Teele Reiljani sõnul on depressiooni kolm põhisümptomit meeleolu alanemine, huvi ja elurõõmu vähenemine ning väsimus ja energia kadumine. «Võib esineda ka tähelepanu- ja kontsentratsioonivõime märgatavat alanemist, söögiisu muutust, lootusetuse tunnet ning suhteprobleeme,» lisas ta.

Laste depressiooni on veidi keerulisem diagnoosida, sest see võib esineda erinevates vormides, näiteks tihtipeale väljendub hoopis käitumishäiretes. «See võib tekitada vanemates ja täiskasvanutes segadust, kuid laps ei ela alati oma negatiivseid emotsioone välja kurbusena. Lapse aju on veel arenemisjärgus ning igas vanuses on oma kindlad emotsionaalsed arenguülesanded. Kui laps on mingi põhjusel masenduses, kurvameelne ja teotahtetu, siis on tal raske oma arenguülesandeid täita ning vahel võib see tähendada hoopis ülekompenseerimist. See tähendab seda, et lapse käitumine muutub provotseerivaks ja harjumuspärasega võrreldes ka oluliselt ebameeldivamaks,» selgitas psühholoog.

Depressioonis laps võib olla kergesti ärrituv, muutliku meelega ja jonnakas. Ka täiskavanutel on tihti depressioon väljendunud just ülemäärase ärevuse ja ärrituvuse näol. «Ei ole ka välistatud, et depressiivne laps ongi kurb, endassesulgunud ja veedab näiteks ülekaalukalt aega virtuaalmaailmas, on apaatne ning ei huvitu enam varem huvi pakkunud tegevustest. Lapsed võivad sageli väljendada ka surmamõtteid, kuigi arusaam sellest teost ja ka reaalne teostus ei ole alati lapsele endale arusaadav ja võib ka olla üks arengufaas tema maailmatunnetuses,» kirjeldas Reiljan.

Lapse arengustaadiume arvesse võttes on näiteks 3-4-aastase lapse puhul ootuspärane, et ta jonnib, katsetab piire, on tujukas või purskab nutma. Kui seda aga teeb 6-7-aastane laps, siis peaks vanem endalt küsima, et mis tema elus on sellist, millega ta emotsionaalselt hetkel toime ei tule, rõhutas psühholoog. Tegemist võib olla nii segadusega peresuhetes kui vanematevaheliste ebakõladega. Siis tuleks mõelda, kas lapsel olev vastutus on talle eakohane. «Lapsed on vanemate ja kodu emotsioonide peegel,» lisas Reiljan.