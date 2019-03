Rohelises tees ja porgandites sisalduvad antioksüdandid kaitsevad aju

Uurijate sõnul taastus geneetiliselt Alzheimeri tõvesse haigestuma pandud hiirte mälu ja ruumitaju oskused ning nad said labürindikatsega sama hästi hakkama kui terved hiired, vahendab Daily Mail .

Lõuna California ülikooli uurijad nentisid, et tulemusi ei pruugi saada üle kanda inimestele. Siiski võivad leiud aidata välja töötada viise, kuidas saaks taimsete toidulisanditega dementsust ennetada ja haiguse kulgu aeglustada. Hetkel Alzheimeri tõvele ravi ole ning haigusega kaasnevad käitumuslike ja füüsiliste võimete vähenemine ning taju nõrgenemine.

Uuringus vaadeldi kahte koostisosa, EGCG, mida leidub rohelises tees ja foolhapet, mida sisaldub porgandites, kaerahelvestes ja tomatites. Antioksüdant EGCG takistab vabade radikaalide moodustumist, vähendab keha rakkude ja molekulide kahjustumist. Varasemad uuringud on näidanud, et EGCG kaitseb uusi tekkivaid ajurakke, parandab taju ja suurendab erksust. Foolhape on antioksüdant, mis hoiab nahka, leevendab päikesepõletust ja kortse.