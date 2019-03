Insuldi 6 tõsist sümptomit, mida liiga kergekäeliselt eiratakse

Insuldi saamise puhul on räägitud, et iga minutiga hävib siis ajus hinnanguliselt ligi 1,9 miljonit rakku, kirjutab Reader’s Digest. Iga tund, mille jooksul on inimene jätkuvalt abita, vastab 3,5 aastat kestvale ajukahjustusele. Mida kauem on inimene abi ja ravita, seda suurem on tõenäosus pikaajalise kõne- ja mäluhäire ning käitumuslike muutuste tekkeks. Varase jaolesaamise puhul on võimalik saada ravi, mis minimeerib võimalikud kahjustused.

Reader’s Digest toob välja, milliseid insuldi sümptome on üsna kerge mingi muu nähtuse või tervisehäda süüks ajada.

Väsimus+topeltnägemine. Ilmselt on lihtne oletada, et oled kurnatusest hakanud asju mitmekordselt nägema. Hägune või topeltnägemine võib olla aga üks insuldi sümptom, kuigi ometi kipuvad inimesed selles süüdistama lihtsalt ka oma kõrget vanust. Kuna ajus purunenud veresoon võib häirida hapniku juurdevoolu muuhulgas silmadesse, siis võibki see nägemist häirida.

Jäse «sureb ära». Uinakust ärgates on loogiline oletada, et magasid käe või jala ära ning seepärast ongi see tuim. Kui see ei möödu aga mõne minutiga, võib tegu olla samuti insuldi sümptomiga. Põhjus on selles, et vähenenud on verevool arteritesse, mis liiguvad selgroost üles kuklasse ning põhjustavad seetõttu ühe kehapoole tuimust või nõrkust.

Segane kõne. Osa ravimite, sealhulgas isegi valuvaigistite manustamine võib sõnad sassi ajada, seega aetakse segane kõne vahel ravimite süüks. Kui see on aga esmakordselt esinev sümptom, võib halvemal juhul kahtlustada insulti. Lisaks kõnehäirele viitab insuldile ka see, et üks näopool vajub rippu ning inimene ei suuda naeratada.

Väsimus+kõneraskused. Vahel on raske mõnd sõna meenutada ning ajad selle väsimuse süüks, mis on igati normaalne. Äkiline ja ulatuslikum võimetus sõnu välja öelda võib aga viidata insuldile ning selle peab kohe kõrgendatud tähelepanu alla võtma.

Alkohol+tasakaaluraskused. Suur kogus alkoholi võibki tasakaalu häirida, ent kui tegu on vaid ühe-kahe joogiga, mis on ehk joodud juba varasemalt, siis tuleb teada, et alkoholist tingitud tasakaaluprobleemid ei ilmne viivitusega. Kohmakus võib olla tingitud verevoolu vähenemisest ajusse, mis ei võimalda sirgelt käia või tekitab äkilise peapöörituse.