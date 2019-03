Suitsetajad vannuvad kergemini alla kõige ohtlikumale nahavähile

Suurbritannias tehti uuring 700 melanoomipatsiendiga, millest selgus, et suitsetajad elavad nahavähi üle 40 protsenti väiksema tõenäosusega kui inimesed, kes polnud suitsetanud vähemalt 10 aastat enne oma diagnoosi saamist, kirjutab Health24.

Teadlased viitavad uuringutulemustele tuginedes, et suitsetamine mõjutab seda, kuivõrd valmis on inimese immuunsüsteem melanoomi vastu võitlema. «Immuunsüsteem on mitmeosaline nagu orkester. Uuring vihjab, et suitsetamine võib häirida immuunsüsteemi osade ühes rütmis toimuvat koostööd – justkui muusikud jätkaksid mängimist, kuid tulemus on lohakas ja rütmist väljas,» selgitas uuringu juhtivautor, Inglismaa Leedsi Ülikooli dermatoloogiaprofessor Julia Newton-Bishop.

«Tulemus on see, et suitsetajate immuunsüsteem üritab ikkagi ise melanoomi hävitada, kuid see on märksa vähem efektiivsem püüdlus kui mittesuitsetajatel, ning suitsetajad suudavad vähema tõenäosusega nahavähi seljatada,» lisas autor. Ta soovitab uuringutulemustele toetudes melanoomi diagnoosi saanud inimestel suitsetamine kohe lõpetada.

Kuigi uuringus leiti seos suitsetamise ja melanoomipatsientide madalama elumuse näol, ei suudetud kinnitada, et suitsetamine üksinda oli selles süüdi. Küll aga on varasemateski uuringutes viidatud, et suitsetamine kahjustab immuunsüsteemi, ent selle eest vastutavaid kemikaale pole täpsemalt määratud.