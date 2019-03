Oluline teada: millised riskid kaasnevad anaalseksiga?

Järgnevalt on toodud välja anaalseksi võimalikud ohud ja kuidas neid vähendada.

Bakteriaalse nakkuse suurenenud risk

Pärakul puuduvad rakud, mis toodaksid loomulikku libestusainet, vahendab Medical News Today. Pärasoole sein on samuti õhem kui tupe oma. Libestusaine ja tihkemate kudede puudumine suurendab päraku ja pärasoole hõõrdumisel võimalike rebendite ohtu. Mõned neist rebendeist võivad olla väga väikesed, kuid ikkagi ohu allikaks. Kuna väljaheide, mis sisaldab baktereid, läbib pärasoole ja päraku, võivad need rebendite tõttu tekitada põletiku. See suurendab mädaniku tekkimise võimalust pärakus, samuti sügava nahainfektsiooni riski, mis tavaliselt nõuab ravi antibiootikumidega.

Kuidas vähendada riski?

Riskide minimeerimiseks peaks võtma kasutusse ettevaatusabinõusid, et vältida naha rebimist:

1. Hõõrdumisega seotud rebendite vähendamiseks tuleks kasutada veepõhist libestusainet.

2. Kondoomi tuleks vahetada, kui anaalseksilt minnakse üle vaginaalsele, et vältida erinevate pärakust pärinevate bakterivormide viimist tuppe.

3. Liigutage aeglaselt, kuni on kindel, et kasutate piisavalt libestit.

4. Kui tekib valu või ebamugavustunne, tuleb tempo maha võtta või anaalseks peatada.

Ärritust võivad suurendada ka permitsiidid ehk spermatosoide hävitavad kreemid, mille kasutamist peaks anaalseksi harrastades vältima.

Seksuaalsel teel levivate haiguste suurem risk

Anaalseks võib suurendada ka sugulisel teel levivate nakkuste riski, kuna väikesed naharebendid tekivad anaalseksis tõenäolisemalt kui vaginaalses.

Nende haiguste hulka kuuluvad näiteks klamüüdia, gonorröa, hepatiit, HIV ja herpes. Kaasneda võivad pikaajalised tüsistused.

Haiguste Ennetamise Keskuse (CDC) andmetel on anaalseks HIV leviku suurim seksuaalkäitumuslik riskitegur. Uuringute andmeil nakatub HIV-i 13 korda sagedamini inimene, kellesse peenist sisestatakse, võrreldes toimingu tegijaga.

Kuidas vähendada riski?

Seksuaalsel teel levivate haiguste riski madalal hoidmiseks peaks kandma anaalseksi ajal kondoomi.

Samuti peaks pöörama tähelepanu libestusaine tüübile, kuna õlil põhinevad libestid nagu vaseliin võivad kahjustada latekskondoome. Veepõhised määrdeained on kondoomidega kasutades ohutumad.

Ajakirja Sexually Transmitted Infections 2016. aastal avaldatud teadusartikkel viitab, et sülje kasutamine libestusainena on gonorröasse nakatumise riskifaktor meeste hulgas, kes seksivad meestega.

Kondoomid ei ole seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamisel sajaprotsendiliselt tõhusad. Sestap on soovitatav, et suurema HIV nakkuse ohuga inimesed, näiteks mitme partneriga seksivad mehed-naised, kasutaksid kokkupuute eelset profülaktikat. See tähendab ravimeid, mille võtmine võib vähendada HIV-i nakatumise ohtu.

Hemorroidid võivad muutuda hullemaks

Hemorroidid on veresooni koondavad piirkonnad pärasoole sees ja väljas, mis võivad põhjustada sügelust, kerget verejooksu ja mõnikord valu. Kuigi hemorroidid võivad olla ebameeldivad ja valusad, on need kergesti ravitavad ja ennetatavad.

Anaalseks võib ärritada olemasolevaid hemorroide. Siiski ei põhjusta see tavaliselt neid ise.

Kuidas vähendada riski?

Alati ei ole anaalseksi ajal võimalik vältida hemorroidide ärritamist, aga libestusaine kasutamine võib muuta tundmuse talutavamaks.

Rasedus

On levinud müüt, et naine ei saa anaalseksist rasestuda.

See pole täiesti tõsi, sest pärak ja tupe avaus asuvad lähestikku ja sperma võib ka pärast anaalseksi reproduktiivorganisse sattuda. See pole ülimalt tõenäoline, aga ka mitte välistatud.

Kuidas vähendada riski?

Raseduse vältimiseks on oluline kasutada anaalseksis kondoomi.

Fistuli suurenenud risk, harva esinev komplikatsioon

Harvadel juhtudel on võimalik, et päraku või pärasoole limaskesta rebend võib muutuda suuremaks. Mõnikord võib see olla nii ulatuslik, et sopistub soolestikust välja ja muude kehaosade lähedale - sel juhul on tegemist fistuliga. See võib muutuda meditsiiniliseks hädaolukorraks, kuna väljaheide läheb pärasoolest ka teistesse kehaosadesse, kus bakterid võivad põhjustada põletikke ja ulatuslikku kahju.

Selle eluohtliku anaalseksist tekkiva olukorra vältimiseks on taaskord oluline kasutada ohtrasti libestit ja peatada seks kohe, kui esineb valulikkust.

Kas on pikaajalisi kahjustusi?

Mõned inimesed usuvad, et anaalseks võib päraku välja venitada ja see võib viia roojapidamatuseni – sellega pole meditsiinieksperdid enamasti nõustunud.