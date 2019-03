Confido hakkas Ida-Virumaal pakkuma ravi alkoholisõltlastele

Confido sõltuvusravikeskuse juhataja Kaja Heinsalu sõnul napib täna Ida-Virumaal võimalusi alkoholisõltuvusega toimetulekuks ning piirkonnas ei ole asutusi, mis pakuks sõltlastele tõenduspõhist ja süstemaatilist ravi. «Sõltuvus on krooniline haigus, millest vabanemine on pikaajaline protsess ja ilma asjatundliku abita väga keeruline. Loodan väga, et idavirulased julgevad tulla abi küsima ning teavad, et saavad meie juures oma murele lahenduse,» sõnas ta.

Confidos hakkab pühapäeviti alkoholi- ja narkosõltlasi nõustama hinnatud nõustaja Oksana Kozlova. «Sõltlased tihtipeale ei tunnista, et alkoholism ja narkosõltuvus on haigused ning hakkavad abi otsima liiga hilja, kui nende elu on peaaegu hävitatud. Nad on kaotanud töö, pere ja tervise,» innustab Kozlova kõiki sõltuvusega kimpus olevaid inimesi või nende lähedasi pöörduma abi saamiseks professionaalide poole. «Mida varem raviga alustatakse, seda kiirem ja kergem on sõltuvusest tervenemine,» lisas ta. Sillamäe sõltuvuskabineti töö kõrvalt jätkab Kozlova sõltlaste nõustamist Tallinnas Confido erameditsiinikeskuses.