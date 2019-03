Mitu päeva on viirushaiguse põdeja nakkav?

Külmetushaigustena tuntud ülemiste hingamisteede põletike tekitajad on samuti viirused, mis võivad haigestunud inimeselt levida juba paar päeva enne sümptomite tekkimist, kuni need kestavad.

Külmetushaigustena tuntud ülemiste hingamisteede haigused on tegelikult viiruste põhjustatud ja nakkavad. Neid võib edasi anda juba paar päeva enne sümptomite tekkimist. See tähendab, et neid võib levitada enda teadmata.