Mehe mitu kuud kestnud kõhukinnisus osutus haruldaseks haiguseks

Kõhukinnisus on ebamugav seisund, mida kogeb millalgi iga inimene, paljud on kiudainevaese menüü tõttu sellega isegi igapäevaselt kimpus. Üldiselt saab seda leevendada rohke veejoomise, toitumise korrigeerimise või äärmuslikumal juhul kõhulahtistitega, ent see võib viidata ka tõsisemale seedehäirele.

Ühe patsiendi puhul osutus kõhukinnisus haiguseks, mille puhul pidi ta laskma kogu käärsoole eemaldada, kirjutab Health24. Tal tekkis seisund, mida nimetatakse «megakäärsooleks» - tegu on käärsoole ebatavalise laienemisega haruldase haiguse tagajärjel, mille tõttu kimbutas kõhukinnisus meest ligi kolm kuud.

Sri Lankal asuvast külakesest pärit 36-aastane mees põdes haigust, mida nimetatakse 2B tüüpi endokriinseks neoplaasiaks (MEN2B). Tegu on haruldase geneetilise haigusega, mis põhjustab endokriinsete näärmete üliaktiivsust. Selle tagajärjel tekivad soolestikus kasvajasarnased moodustised, mille tõttu ongi kõhu läbikäimine häiritud.

Mees saabus haiglasse ning kurtis tõsist kõhupuhitust ja ebamugavustunnet, mainides arstidele, et ta kannatab juba mõnda aega kõhukinnisuse all. Pärast mehe läbivaatust ja analüüse leidsid arstid, et tal on raskendatud soole liikumine, mille on põhjustanud «megakäärsool», krijeldas Sri Lanka riikliku haigla kirurg Ashan Rabinath Fernando meditsiiniajakirjas BMJ Case Reports.

Kuna haigus ei allunud ravile, otsustasid arstid kirurgiliselt eemaldada mehe terve käärsoole ning paigaldada talle kolostoomiakoti. Röntgen paljastas, et mehe käärsoole läbimõõt oli seitse sentimeetrit, samas kui seda peetakse oluliselt laienenuks juba kuue sentimeetri puhul. Arstide aruande kohaselt on tegu harvaesineva juhtumiga, sest enamasti esineb MEN2B vorm pigem lastel kui täiskasvanutel. Küll aga viitavad arstid, et kroonilise kõhukinnisuse all kannatava täiskasvanu puhul peaks arst ka seda varianti kaaluma.

Kõhukinnisusele tuleks tõsiselt tähelepanu pöörata, juhul kui: