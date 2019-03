Nii mitme sigareti suitsetamine raseduse ajal tõstab laste suremust

Ajakirjas Pediatrics ilmunud uuringus selgus, et iga täiendava sigaretiga tõuseb surmaoht 0,07 korda. Kui rase suitsetab paki päevas, on beebi ootamatu suremise risk tõusnud juba kolm korda võrreldes mittesuitsetajate imikute omaga, vahendab CNN .

«Kõige olulisem on siit uuringust kaasa võtta teadmine, et isegi ühe-kahe sigareti suitsetamine mängib rolli imikute ootamatute surmajuhtude korral,» sõnas doktor Cedric Rutland, Ameerika Kopsuassotsiatsiooni kõneisik.

«Iga sigaret loeb,» tõdes uurimuse peamine autor, neuroteadlane Tatiana Anderson. «Arstid peaksid need teemad patsientidega jutuks võtma ja ütlema, et nad peaksid suitsetamise maha jätma. See on parim võimalus vähendada ootamatu hällisurma tõenäosust. Aga kui sa ei suuda, siis iga vähem suitsetatud sigaret aitab.»