Spordiarst Gunnar Männik murrab eakate treeningu kohta käivad müüdid

Kroonilised haigused tekivad erinevatel põhjustel, olles seotud geneetika, traumade, suitsetamise, liigse alkoholi tarvitamise, sotsiaalse keskkonna, vale toitumise ja palju muuga. Et organism suudaks väliste ja sisemiste haigustekitajatega paremini võidelda, on vaja tugevdada immuunsüsteemi ehk keha kaitsevõimet. Kõige laastavamad kroonilised haigused tänapäeva arenenud ühiskonnas on vähk, südame-veresoonkonnahaigused ja ajuhäired (depressioon ja dementsus vanemas eas).

Lisaks ravimitele on väga tähtis regulaarselt liikuda juba varajasest noorusest alates. Vanematele inimestele sobivad nende tervisest lähtudes väga hästi aiatööd, kepikõnd, jooksmine, ujumine, võimlemine, jalgrattasõit. Kui alustada kehalise koormusega juba nooruses, siis muutub see tihti rutiiniks ja keha hakkabki vajama liigutamist, et end mõnusalt tunda. See kaitseb ühtlasi tugi-liikumisaparaadi kahjustuste, näiteks liigeste kulumise ja kaela- ning seljavalude eest vanemas eas, aga parandab ka ajuvereringet, kaitstes aju liiga kiire vananemise eest.

Rootsi teadlased on leidnud, et regulaarne kehaline aktiivsus on kõige tähtsam tegur inimese keskmise eluea pikendamises, mis annab elule lisa-aastaid. Eakas inimene ei näe tänu kehalisele treeningule üksnes väliselt parem välja, vaid ka ta mõistus on selgem ja energiat rohkem kui teistel omaealistel, kes vähem treenivad. Regulaarsed treeningud peaksid olema aeroobses tsoonis, kus südamelöögi sagedus tõuseb koormuse ajal 100–120 löögini minutis ning koormust tuleks rakendada vähemalt viis korda nädalas 30 minutit korraga, kokku 150 minutit nädalas.

Ei tohiks unustada spetsiaalseid harjutusi selja- ja kaelapiirkonnale, mis parandavad ainevahetust, tugevdavad üliolulisi lihasgruppe ning aitavad seeläbi valusid ära hoida. Lisaks soovitatakse 2–3 korda nädalas teha jõuharjutusi, et tugevdada skeletilihaseid, mille nõrgenemine eakatel inimestel on küllalt suur. Jõu- ja seljaharjutusi peaks õigesti ette näitama füsioterapeut. Probleem kipub olema aga selles, et sageli on eakad ise välja mõelnud vabandused, miks mitte tegeleda liikumisteraapiaga.

MÜÜT NR 1 – mul pole mingit põhjust harjutustega tegeleda, niikuinii vananen ja suren varsti.

Regulaarne kehaline tegevus hoiab eaka paremini vormis ja ta näeb hea välja. Oluliselt paraneb aju verevarustus ja vähenevad peaaju veresoonte lupjumisest tingitud mäluhäired. Mäluhäireid aitab vähendada liigsest alkoholitarbimisest ja suitsetamisest loobumine, sest mõlemad mõjuvad toksiliselt ajurakkudele, pidurdades uute ajurakkude teket. Vältida tasuks ka stressi, sest kortisooli tõus veres stressi ajal mõjutab tähtsat aju osa – hipokampust, mis vastutab inimese mälu eest. Aitab õige unerežiim, sest napp uni takistab hipokampuses uute närvirakkude moodustumist. Mälu tervise huvides on oluline hoida sotsiaalseid suhteid pereliikmete ja sõpradega, korraldada koosviibimisi ning rääkida kasvõi telefoniga.